Si schianta con l'auto e fugge lasciando il ferito a bordo

JESOLO - Si è schiantato, in modo autonomo, con l'auto che è finita fuori strada per poi rendersi irreperibile lasciano nella vettura un passeggero illeso ed uno ferito. E' accaduto all'alba di oggi a Jesolo (Venezia). I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'auto, mentre la persona ferita è stata presa in cura dal personale medico del Suem 118 e trasferita in ospedale. L'autista, al momento si è reso irreperibile. Indagini e rilivei sono a carico dei Carabinieri.