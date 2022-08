Si schianta con l’auto contro una casa e rimane incastrato tra le lamiere

PADOVA - La notte scorsa, alle 2:30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Mazzini nel comune di Vescovana in provincia di Padova per soccorrere un automobilista, rimasto ferito dopo aver impattato contro un’abitazione dopo la perdita di controllo del mezzo.

I pompieri arrivati da Este e Rovigo, hanno messo in sicurezza l’Opel Combo che si trovava su un fianco ed estratto il conducente rimasto incastrato, che è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM di Rovigo per essere trasferito in ospedale.

I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo un’ora e mezza.