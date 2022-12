Si scatta un selfie e lo pubblica su Instagram mentre è in aereo, poco dopo il velivolo precipita e la 22enne muore

TURCHIA - Una foto su Instagram che la ritrae con le cuffie, pronta al decollo, è l’immagine che una 22enne ha pubblicato poco prima di morire in un incidente aereo. Come riporta il Mirror, la tragedia si è consumata lo scorso primo dicembre in Turchia: Burcu Saglam, estetista, stava facendo un corso di addestramento con il pilota Hakan Köksal, 54 anni. L’aereo decollato da Pamukova, in Turchia, ha colpito con l’ala un cavo elettrico ed è precipitato. I due a bordo sono morti all’istante e il relitto è stato rinvenuto in un parcheggio. I genitori della 22enne, informati della tragedia, hanno dichiarato di non essere a conoscenza del fatto che la ragazza prendeva lezioni di volo.

In foto: il selfie pubblicato da Burcu Saglam su Instagram