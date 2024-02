Si rovescia il trattore e precipita per quindici metri: muore agricoltore

VERONA - Un agricoltore è morto oggi pomeriggio a Fumane (Verona) dopo essersi ribaltato con il suo trattore. L'incidente è avvenuto in località Sponde, nel comune della Valpolicella. L'uomo, impegnato in alcuni lavori agricoli, è deceduto dopo aver perso il controllo del suo trattore ed essere precipitato per circa 15 metri in un vaio sottostante.

I vigili del fuoco, arrivati da Verona con 2 auto e 7 operatori, hanno lavorato per estrarre il corpo dell'agricoltore, rimasto schiacciato dal trattore, per poi trasportarlo sulla strada. Sul posto lo Spisal dell'Ulss 9 Scaligera e i Carabinieri per le indagini.