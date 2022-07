VERONA - Un agricoltore veronese di Zevio è morto dopo che il trattore che stava guidando è finito, rovesciandosi, in un fossato. L'incidente è avvenuto nel comune scaligero di Palù.

L'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause in corso di accertamento. Non si conosce, al momento, l'identità della vittima. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.