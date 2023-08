Si rovescia con il trattore, muore agricoltore

VERONA - Un agricoltore è morto dopo essersi ribaltato con il suo trattore in un campo a Soave (Verona). L'incidente è avvenuto poco dopo le 13 in località Monte Boiolo. L'uomo, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, si è rovesciato con il mezzo agricolo ed è rimasto schiacciato, morendo per la gravità dei traumi riportati. Inutili i soccorsi dei sanitari del Suem 118, intervenuti sul posto con i vigili del fuoco.

Aveva 70 anni l'uomo, residente ad Albaredo d'Adige (Verona), mentre era intento a sfalciare l'erba del proprio vigneto nella località di Monte Boiolo, sopra il Castello scaligero. Ha perso il controllo del trattore rotolando per alcuni centri lungo una scarpata. Il mezzo agricolo ha finito la sua corsa ribaltato ed il contadino è rimasto schiacciato, morendo all'istante.