Si rovescia con l’auto in pieno centro

TRIESTE - Curioso incidente nel pomeriggio di martedì a Trieste. Un’auto si è rovesciata in via Benedetto Marcello nel rione di San Vito attorno alle 17.30.

I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste sono intervenuti per mettere in sicurezza una Smart Fortwo, ribaltata per cause da accertare.



La conducente è stata presa in carico dai sanitari del 118, mentre i rilievi sono stati eseguiti Polizia Locale.

Sempre ieri, al mattino, la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per guida in stato di alterazione alcolica una cittadina bosniaca del 1974.