Si rovescia con l’auto nel fosso, poi sparisce

VICENZA - Lunedì alle 5:20, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Chiampan a Lonigo in provincia di Vicenza per un’auto finita rovesciata in un canale d’irrigazione.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno subito controllato l’abitacolo della vettura rovesciata senza trovare nessuna persona.



Successivamente il titolare dell’auto, riuscito a venire fuori autonomamente, è stato rintracciato presso la propria abitazione e ha dichiarato che viaggiava da solo.

Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza con il recupero del mezzo da parte del soccorso stradale.