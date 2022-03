Si rovescia addosso una pentola d'acqua bollente, bambino di un anno e mezzo in rianimazione

VICENZA - Rimangono gravi le condizioni di un bambino di un anno e mezzo che si trova ricoverato da ieri in rianimazione a Verona.

Nel pomeriggio di mercoledì 30 marzo è stato vittima di un incidente domestico nella sua abitazione di Arzignano in provincia di Vicenza, dove abita con i genitori.



Secondo una prima ricostruzione, eludendo il controllo dei genitori, si sarebbe rovesciato addosso una pentola d'acqua bollente in cucina. Avrebbe riportato ustioni sul 40% del corpo.

Immediato l'allarme dei genitori: sul posto un'ambulanza del 118 per le prime cure. Vista la gravità della situazione è stato trasferito nel reparto grandi ustionati di Verona.