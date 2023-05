Si rompe un tubo dell'acqua, centro allagato

TRIESTE - Molte strade del centro allagate, interruzione dell'erogazione idrica in molte case della stessa zona. E' il bilancio della rottura di una condotta in via Mazzini. I vigili urbani hanno chiuso molte strade visto che dal punto di rottura esce ininterrottamente acqua che aggrava la situazione degli allagamenti nelle strade. Disagi al traffico con ripercussioni in tutto il centro della città.