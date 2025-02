Si rompe un tubo, città sommersa dal ghiaccio: in centinaia senza casa - VIDEO

DETROIT (STATI UNITI) – Un’ondata di ghiaccio ha travolto Detroit, trasformando interi quartieri in un paesaggio surreale. La causa è la rottura di una conduttura idrica, avvenuta mentre le temperature erano abbondantemente sotto lo zero. L’acqua fuoriuscita si è immediatamente congelata, bloccando veicoli e sommergendo le abitazioni. Circa 300 residenti sono stati evacuati e sistemati in hotel dalle autorità locali. Le immagini mostrano strade trasformate in lastre di ghiaccio, auto ricoperte da una coltre spessa e operazioni di soccorso effettuate con mezzi di fortuna, tra cui barche e pale meccaniche.



Il direttore del Dipartimento idrico e fognario di Detroit, Gary Brown, ha dichiarato che il ripristino della rete idrica potrebbe durare fino a sei settimane. Nel frattempo, molte case sono inagibili, con caldaie fuori uso e danni ingenti dovuti al gelo. L’intervento per riparare il guasto e bonificare l’area si preannuncia lungo e complesso.