Si ribalta il trattore che trasporta liquame: conducente ferito

UDINE - La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Spilimbergo su richiesta del Comando di Udine è intervenuta il primo pomeriggio di ieri 20 marzo 2023 per un trattore rovesciato che trainava una botte di liquame lungo la SS464 in Comune di Dignano. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo e valutato l’entità dello sversamento, mentre i sanitari giunti da San Daniele con un Ambulanza, hanno soccorso l’autista che veniva poi ricoverato presso l’Ospedale di Udine per accertamenti. Successivamente i vigili del fuoco collaboravano con la ditta incaricata per il recupero del mezzo incidentato. Sul posto la Polizia Locale di San Daniele.