Si ribalta furgone con liquidi infiammabili: l'incidente sull’A4

VICENZA - Questa mattina, alle ore 8:00, un incidente ha coinvolto una Renault Clio e un Iveco Daily sulla autostrada A4, poco prima del casello di Vi Ovest in direzione Venezia. Il furgone, che trasportava diversi bancali di liquidi infiammabili, è finito in testacoda a seguito dell’impatto, rovesciando gran parte del carico e danneggiando alcune taniche di diluente.



Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco con un’autopompa e cinque operatori, che hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati e gli involucri danneggiati per evitare rischi maggiori. Fortunatamente non si registrano feriti.

La Polizia Stradale ha garantito la sicurezza dell’area e ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. L’intervento si è concluso intorno alle 8:40, con la riapertura della carreggiata e il ripristino della normale viabilità.