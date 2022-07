Si presentava come giardiniere, poi rubava nelle case

TRIESTE - Topo d’appartamento con mandato di cattura arrestato nelle scorse ore e portato in carcere.

I Carabinieri della stazione di Aurisina, impegnati in un servizio di controllo di retrovalico in sinergia con i colleghi della stazione di Basovizza hanno identificato ed arrestato un uomo di nazionalità romena, classe 1994, ricercato con un mandato di cattura.



Dovrà scontare dieci mesi di reclusione presso il Carcere del Coroneo per furti in abitazione. Il 28enne era salito agli onori della cronaca per la sua abilità nel ripulire cassetti all’interno di abitazioni da banconote, portafogli e gioielli.

Il giovane era riuscito ad entrare in più abitazioni presentandosi come giardiniere-tuttofare in grado di sistemare piante e fiori eseguendo innesti ed invasi.