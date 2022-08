Si presenta in aeroporto con un passaporto taroccato: finisce in carcere

TRIESTE - Si presenta in aeroporto con un passaporto taroccato: invece che in aereo, finisce in carcere.

L'episodio accaduto a Ferragosto: un cittadino di nazionalità straniera si era presentato all'aeroporto di Ronchi dei Legionari munito di passaporto falso.



L’uomo, 33 anni, poco prima dell’imbarco ha tentato di oltrepassare la barriera dei controlli mostrando con una certa nonchalance il documento artefatto.

Ma gli agenti della Polizia di Frontiera Marittima presenti nello scalo del Trieste Airport hanno verificato il documento, risultato falso.



Poco dopo lo hanno tratto in arresto ed associato presso la Casa Circondariale di Gorizia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Lo scorso 17 agosto il Tribunale di Gorizia aveva convalidato l’arresto e ha rilasciato il nulla osta all’espulsione dal Territorio Nazionale.