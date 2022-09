Si perde mentre va a funghi, scatta l'allarme

TARVISIO (UDINE) - Un uomo di 42 anni di Varese ha destato qualche preoccupazione smarrendosi durante un'escursione a funghi sul Monte Forno. La chiamata alla centrale operativa del Soccorso Alpino è arrivata poco prima delle 15 da parte della Guardia di Finanza di Tarvisio, allertata dalla moglie dell'uomo che era assieme a lui e ad altri amici nella stessa zona per lo stesso motivo.

Attraverso la centrale operativa sono poi stati allertati la Sores e il Centro internazionale di Polizia di Thörl Maglern e conseguentemente il Soccorso Alpino Austriaco e la stazione di cave del Predil del Soccorso Alpino FVG.

Dall'ultima posizione rilevata sul telefono dell'uomo, che poco dopo si è scaricato diventando irraggiungibile, questi si trovava su una pista forestale sul versante di Arnoldstein. Le squadre si sono dirette da quella parte e suddivise in gruppi: quel versante è attraversato da più piste forestali, un vero e proprio labirinto dove spesso accade di perdere l'orientamento, soprattutto se, come nel caso odierno, la visibilità è ridotta da nuvole basse e pioggia. Mentre si era ancora in ricerca è arrivata, sempre tramite la moglie del disperso, una chiamata che avvisava che lui era riuscito a raggiungere un distributore di benzina, dal quale ha poi avvisato di star bene, chiedendo di essere raggiunto per rientrare autonomamente con gli amici.