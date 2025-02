Si perde con l’auto e finisce nel fossato: 79enne trovata morta

MASERÀ DI PADOVA – Una tragedia si è consumata nella notte tra il 16 e il 17 febbraio in via Bellini. Una donna di 79 anni, residente a Ponte San Nicolò, ha perso la vita dopo che la sua auto, una Honda Concerto, è finita in un fossato. Secondo una prima ricostruzione, la donna potrebbe essersi smarrita lungo una strada di campagna e, trovandosi di fronte a paletti che bloccavano il passaggio, avrebbe tentato una retromarcia. L’operazione non sarebbe riuscita e l’auto è scivolata nel terreno melmoso, impedendole di uscire. Il freddo intenso della notte potrebbe aver avuto un ruolo decisivo nel decesso. La macabra scoperta è avvenuta alle prime ore del mattino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Abano, che hanno avviato accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il pubblico ministero ha disposto l’autopsia per stabilire le cause del decesso.