Si nasconde in ospedale, arrestata amministratrice sostegno

VICENZA - Una amministratrice di sostegno si intascava i soldi dei suoi assisiti e per sfuggire ad un provvedimento di esecuzione pena di 7 anni, 3 mesi e 18 giorni di reclusione emesso dal Tribunale di Perugia si è fatta ricoverare nel reparto di Psichiatra del San Bortolo di Vicenza.



Gli agenti della Divisione Anticrimine della Questura di Vicenza, in contatto con gli operatori sanitari, dopo alcune indagini ne hanno ottenuto le dimissioni con l'accompagnamento al carcere femminile di Verona.

La donna, con studio nel Vicentino, ha collaborato con diversi Tribunali italiani. A due anziani, per l'accusa, ha sottratto 90 mila euro. E in un caso, sempre in qualità di amministratore di sostegno, aveva dato in affitto l'abitazione della sua amministrata mentre questa era ricoverata presso una rsa di Rovigo intascando i proventi.