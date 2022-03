Si mette a cantare al Pronto Soccorso e poi insulta i medici: denunciato

BELLUNO - Canta in sala d’attesa al Pronto Soccorso, la dottoressa gli dice di smetterla e lui la copre di insulti: condannato a sei mesi.

È accaduto qualche giorno fa all’ospedale di Belluno. Quando l'uomo è stato portato in Pronto soccorso, pare che fosse su di giri. Tanto che si era messo a cantare in sala d’attesa disturbando gli altri pazienti in attesa di essere visitato.



La dottoressa di turno gli ha chiesto di calmarsi, visto il luogo. Per contro lui è sbottato e l’ha insultata con frasi irripetibili sotto gli occhi del conducente dell’ambulanza e di un poliziotto che l’aveva recuperato.

L’uomo è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e condannato a sei mesi di reclusione.