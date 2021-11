Si maschera da fantasma, il vicino spaventato spara e la uccide

MESSICO - Si è travestita da fantasma e si è messa a girovagare per il proprio quartiere, di notte, gridando “Ah, i miei figli, i miei figli!”. Voleva, prima di Halloween, spaventare i vicini e ci è riuscita così bene che uno di loro, in preda al panico, le ha sparato, uccidendola.

La vittima della tragedia consumatasi in Messico è una giovano donna di 25 anni, che si era mascherata da Llorona, un fantasma che secondo la tradizione latinoamericana vaga senza pace per aver ucciso i propri figli. L’uomo che ha preso la pistola e ha ucciso la ragazza, per poi rinchiudersi in casa, è stato fermato dalla polizia ma per ora non è stato arrestato. Sul caso è stata aperta un’inchiesta.

