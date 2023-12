Si lancia senza paracadute mentre riprende la scena (Video)

Una tragica morte dopo oltre 800 salti nel vuoto quella dell’esperto paracadutista Ivan McGuire, che durante una dimostrazione al Franklin County Sports Parachute Center, negli Stati Uniti, perse la vita a soli 35 anni. Il filmato del lancio riprende i suoi ultimi momenti prima di rendersi conto di essere saltato senza l’imbracatura. Una storia risalente al 1988, in cui il paracadutista si è lanciato per riprendere con la sua macchina fotografica la lezione del secondo istruttore assieme all’allievo.

Come riporta The Mirror, si dice che fosse già al suo terzo salto della giornata e che nessuno poteva prevedere che sarebbe finita in questo modo. Il video dell’epoca, ora presente su YouTube, ha catturato gli ultimi istanti in cui, giunto il momento di aprire il paracadute, si accorge che allungando la mano non riesce a trovarlo. Il panico dell’uomo è chiaramente visibile dai movimenti rapidi della fotocamera. Prima dell’impatto al suolo, nella registrazione si sentono le ultime parole di McGuire esclamare un: “Oh mio Dio, No!”.

Il corpo è stato poi ritrovato in un bosco a più di due chilometri di distanza dalla zona dell’aerodromo. A quei tempi, il pilota Mark Luman venne accusato di negligenza per non aver controllato che tutti i paracadutisti avessero indossato l’attrezzatura. L'ispettore della Federal Aviation Agency, Walter Rigsbee disse: "C'è un regolamento, il n. 105, che stabilisce che nessuno può saltare a meno che il pilota non controlli i paracadute". Nancy Fayard, moglie del proprietario del centro paracadutisti Paul Fayard, affermò all'epoca: "Naturalmente nessuno sapeva che era salito sull'aereo senza paracadute, altrimenti lo avrebbero fermato". Una volta escluse le aggravanti o l’intento di suicidio, si stabilì che si era trattato di un fatale malinteso e che McGuire avrebbe scambiato il peso dell’attrezzatura per la ripresa video con quella del paracadute.

Foto: immagine di repertorio