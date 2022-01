Si lancia nel vuoto per evitare le fiamme

BASSANO DEL GRAPPA - E' di due feriti e tre persone tratte in salvo il bilancio di un incendio avvenuto la scorsa notte in un condominio di Bassano del Grappa. Le squadre dei vigili del fuoco, dopo aver ritrovato per terra un uomo e prestato i primi soccorsi ad una persona ferita, ma cosciente, che si era lanciata nel vuoto per evitare le fiamme, hanno evacuato con la scala una donna e due uomini, di cui uno ustionato alle mani nel tentativo di mettersi in salvo attraverso il vano scale.



Il personale sanitario del Suem ha preso in cura l'uomo lanciatosi nel vuoto, che è stato stabilizzato e trasferito in ospedale, come pure la persona ustionata. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri intervenuti sul posto. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 5.