Si lancia con il parapendio e precipita: ferito un 56enne

PORDENONE - Un uomo di 56 anni di nazionalità estera domenica, intorno all’ora di pranzo, è stato soccorso nella vicinanze dell'area di decollo del Monte Valinis, in località Meduno, dalla quale è precipitato con il parapendio subito dopo essersi alzato in volo. All’origine dell’incidente un errore tecnico o un'imprevisto colpo di vento che ha causato la perdita di controllo del parapendio che manovrava. Nell'impatto al suolo il 56enne si è procurato la frattura del femore sinistro.



A soccorrerlo è stato l'equipaggio tecnico sanitario dell'elisoccorso regionale giunto sul posto pochi minuti dopo l'incidente allertato dalla Sores. Impegnativa la manovra di recupero e imbarellamento. Il tecnico di elisoccorso, verricellato su un ripido pendio erboso, ha dovuto preparare degli ancoraggi per mettere in sicurezza l'equipe sanitaria, infermiere e medico, calati successivamente sempre con il verricello dal momento che il punto della caduta era molto scivoloso ed esposto. In questo modo, una volta stabilizzato il paziente, lo si è potuto imbarellare e imbarcare. Al campo base erano pronte le squadre di terra della stazione di Maniago del Soccorso Alpino in caso di ulteriore supporto.