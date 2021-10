Si lamenta che i prezzi della carne sono aumentati, macellaio lo uccide

BRASILE - E’ morto per essersi lamentato dell’incremento dei prezzi della carne, un brasiliano di 40 anni padre di tre figli. La vittima, Wagner de Oliveira Lovato si è spento domenica 3 ottobre, dopo che sabato era stato malmenato dal macellaio che aveva definito “troppo caro”. La tragedia, come riporta il Daily Mail, si è consumata nella città di Alvorada, in Brasile. Sabato l’uomo, che di lavoro faceva il tassista e vendeva street food con una bancarella, si era recato dal macellaio del suo quartiere, come aveva fatto tante altre volte.

Trovando i prezzi dei prodotti aumentati, se ne era lamentato con il proprietario e aveva deciso di uscire dalla macelleria senza comprare nulla. La mossa gli è costata la vita: il macellaio e un amico, entrambi ubriachi, hanno fermato Lovato fuori dal negozio e l’hanno preso a botte inferendogli ferite tali da ucciderlo. Il 40enne, soccorso e portato in ospedale, si è spento il giorno dopo. L’uomo lascia la moglie e i tre figli, di cui uno di appena due mesi.

