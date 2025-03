Si innamora di una ragazza conosciuta sul web e le invia 26mila euro per aiutarla: ma lei non esiste

Si fa di tutto per amore, anche cadere vittima di una trappola tecnologica. È quanto accaduto a Liu, u che ha visto il suo cuore – e il suo conto in banca – travolti dalla rete di una truffa sofisticata, costruita grazie all'Intelligenza Artificiale. Un inganno che ha portato al raggiro di più di 26mila euro, un danno significativo che denuncia i pericoli nascosti dietro le relazioni online.



Tutto è iniziato su un sito di incontri, dove l’uomo ha conosciuto una ragazza di nome Jiao. Lei sembrava la "donna dei suoi sogni" – giovane, bella, e, a quanto pare, con un carattere gentile. Dopo mesi di messaggi quotidiani, l’uomo si è trovato coinvolto emotivamente in una storia d'amore che sembrava reale. Ma dietro il volto sorridente di Jiao non c'era una donna, bensì una trappola ben architettata. Secondo quanto riferito dalla China Central Television, Jiao ha raccontato a Liu di voler avviare un’attività commerciale, ma di non riuscirci a causa di seri problemi di salute. A supporto di queste affermazioni, i truffatori che si celavano dietro la falsa identità di Jiao gli hanno fornito persino certificati medici falsi, con l’intento di ottenere denaro per aiutare la "donna" a superare le difficoltà. Il piano ha funzionato. In breve tempo, l’uomo ha cominciato a inviare ingenti somme di denaro, arrivando a trasferire ben 26.376 euro in soli due mesi, convinto di aiutare la donna che credeva di amare.



I primi sospetti e la scoperta della truffa



Nonostante la crescente fiducia e il coinvolgimento emotivo, qualcosa non quadrava. Liu non riusciva mai a incontrare Jiao di persona. Le scuse erano sempre le stesse, e ogni volta che cercava un incontro, la "ragazza" rimandava l’appuntamento con nuove giustificazioni. Questo comportamento ha sollevato i suoi sospetti, spingendolo a rivolgersi alla polizia. Gli agenti hanno rapidamente chiarito la situazione: Jiao non esisteva, e tutto era stato orchestrato da una banda di truffatori. Questi malfattori, noti alle forze dell'ordine, utilizzano l'Intelligenza Artificiale per creare profili falsi con foto, video e documenti manipolati, al fine di ingannare le vittime e ottenere denaro.



Un fenomeno sempre più diffuso



Le truffe amorose sono sempre più frequenti. Poco tempo fa un episodio simile aveva coinvolto una donna inglese, che aveva creduto di essere corteggiata nientemeno che da Brad Pitt. Convinta di aver instaurato una relazione con l’attore, la donna è stata raggirata e ha perso migliaia di euro.