Si infortuna a una mano mentre sta scaricando bobine di ferro

UDINE - Infortunio sul lavoro martedì dopo le 20.30 alle Ferriere Nord di Rivoli di Osoppo.

Un operaio di una ditta esterna, residente a Majano, ha riportato una grave lesione alla mano mentre stava scaricando delle bobine di ferro. Le cause sono attualmente al vaglio degli inquirenti.



L’uomo, 46 anni, è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'ambulanza inviata dalla Centrale Sores di Palmanova. Non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli Ispettori del Lavoro dell'Azienda Sanitaria e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli. L'uomo, 46 anni, non è comunque in pericolo di vita anche se la lesione alla mano è seria.