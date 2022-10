Si infortuna nel bosco mentre sta andando a funghi

SAPPADA - Tra le 16.20 e le.17.40 la stazione di Sappada del Soccorso Alpino è stata impegnata con quattro tecnici per soccorrere un uomo di Jesolo, classe 1971, infortunatosi nel bosco andando a funghi.

Per raggiungerlo i tecnici si sono portati in fuoristrada fino al laghetto di pesca sportiva e di qui in venti minuti di cammino fino al luogo dell'incidente, guidati da una donna che era assieme al ferito in mezzo al bosco.

L'escursionista, che è caduto nei pressi di un torrente, si è procurato una sospetta frattura all'arto sinistro e infatti da lì non riusciva più a camminare. I soccorritori gli hanno immobilizzato l'arto e, dopo averlo imbarellato, lo hanno trasportato, cercando un percorso nel bosco adatto a far passare la barella e tagliando anche qualche ramo a tale scopo, fino al laghetto per poi consegnarlo all'ambulanza proveniente da Rigolato.