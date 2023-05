Si incendia la cappa della cucina, tre intossicati

BASSANO DEL GRAPPA - I vigili del fuoco sono intervenuti a Bassano del Grappa per un incendio divampato all'interno della cucina di un appartamento: il bilancio è di tre persone intossicate, tra cui un bambino. Le fiamme hanno interessato la cappa sopra al fornello, dalla quale probabilmente è partito il rogo per estendersi ai pensili. Danni da fumo in tutto l'appartamento e nel vanno scale. Un bambino piccolo e la madre che si trovavano all'interno della casa sono stati presi in cura dal personale del Suem, così come una terza persona che ha respirato del fumo nel vano scale.