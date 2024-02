Si getta nel fiume per sfuggire alla polizia: "Disperso"

VIGONZA (PADOVA) - Scena da film nella notte tra il 19 e il 20 febbraio a Vigonza, in provincia di Padova. Un individuo era stato sorpreso a rubare all'interno di un mezzo pesante fermo in autostrada. In un tentativo disperato di sfuggire alla polizia, l'uomo ha dato il via a una fuga a piedi attraverso i campi circostanti, ma quando gli agenti si sono avvicinati, si è gettato nel fiume Brenta.

Le forze dell'ordine, insieme ai vigili del fuoco dotati di sommozzatori, stanno attualmente scandagliando le acque del Brenta nella speranza di trovare tracce dell'uomo disperso.

La dinamica esatta degli eventi e l'identità del fuggitivo non sono ancora state divulgate dalle autorità, ma l'episodio rimane al centro dell'attenzione per la sua drammaticità e le implicazioni in corso.