Si getta dal quarto piano, ha solo 15 anni

MESTRE - Minaccia di gettarsi dal quarto piano di una palazzina in zona Cipressina a Mestre. E poi lo fa davvero.



Un'adolescente, quindici anni, è dunque salita sul cornicione. Sotto il padre, allibito. Quando sono arrivati i Vigili del Fuoco con il telo anticaduta, la giovane si è buttata.



Il dramma martedì alle 16 in via Piranesi. Nonostante l’altezza, la ragazzina è sopravvissuta, anche se si trova in gravi condizioni a Mestre con svariate fratture. Sul posto, oltre al Suem 118 e i Vigili del Fuoco, anche le forze dell'ordine.