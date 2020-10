Si fingono funzionari regionali e si fanno pagare dalla scuola materna tremila euro

RESANA - Si spacciano per funzionari regionali, telefonano alla scuola materna e si fanno bonificare tremila euro: denunciati.



A Castelfranco Veneto i Carabinieri della locale stazione hanno deferito in stato di libertà per truffa in concorso il ventunenne M.A. e la 26enne C.F., entrambi originari della provincia di Cosenza, oltre alla 36enne E.A., originaria del napoletano.



I tre, con differenti ruoli e condotte, dapprima hanno contattato telefonicamente il personale di una scuola materna di Resana.



Quindi, spacciandosi per funzionari regionali, hanno segnalato di aver inavvertitamente elargito un contributo di 3.000 alla scuola e ne hanno richiesto la restituzione.



Il personale dell'Istituto scolastico, tratto in errore, ha proceduto al bonifico della somma direttamente su un conto bancario nella disponibilità degli indagati, che poi si erano resi naturalmente irreperibili.