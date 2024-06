Si fingono corrieri e mettono a segno truffe, presi

MILANO-VERONA - Avevano messo a segno una truffa con la tecnica del "finto corriere" ai danni di uno show room nel quartiere di Brera a Milano. Per questo gli agenti della Polizia di stato hanno arrestato due italiani di 53 e 51 anni per truffa. Le indagini sono state effettuate dagli agenti della 4/a Sezione dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura, dopo una denuncia lo scorso aprile: il rappresentante dello showroom aveva riferito ai poliziotti di aver ricevuto una telefonata in cui un uomo chiedeva se i colli da spedire fossero pronti e che, poco dopo, si sarebbero presentati due corrieri.

Solo dopo aver consegnato ai due i pacchi contenente merce per oltre 30mila euro, la vittima si era accorta della truffa. Mercoledì scorso i poliziotti milanesi hanno localizzato i due uomini alloggiati in un hotel in via Lulli e li hanno pedinati: li hanno visti uscire dall'albergo e salire a bordo di un furgone e li hanno seguiti fino ad arrivare all'ingresso di un'azienda di cosmetici a Biassono (Monza e Brianza). Lì hanno caricato diversi bancali di merce e sono partiti. Gli investigatori, mentre seguivano i due uomini, hanno contattato il personale dell'azienda di cosmetici e, dopo aver constatato che anche in questo caso si trattava di una truffa, li hanno fermati e arrestati a Lissone recuperando tutta la merce. La coppia era stata già denunciata a Verona per la tentata truffa commessa con la stessa tecnica ai danni di un negozio d'abbigliamento.