Si fingeva donna delle pulizie, ruba il portafoglio a un anziano

TRIESTE - Era ricercata perché su di lei pendeva una pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione da scontare. La cinquantenne si fingeva addetta alle pulizie in case private, è indiziata di rapina aggravata ai danni di un anziano che cercava una donna di servizio che l’aiutasse a mantenere in ordine casa.



È stata rintracciata dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Aurisina. L’uomo aveva incontrato la donna allo scalo ferroviario, dove si era presentata con altre due persone.

Portato in un angolo nascosto della stazione ferroviaria, con la scusa di prendere dei bagagli, è stato derubato del portafogli. Le donne hanno poi fatto perdere le proprie tracce.



La cinquantenne è stata individuata dai Carabinieri durante un servizio di controllo mentre si trovava a bordo di un autobus che dalla Romania viaggiava verso la Spagna. È stata arrestata e condotta al Coroneo.