Si finge donna e gli spilla 20mila euro: ecco la truffa "Romance Scam"

VICENZA - Attraverso i canali social fingeva di essere una donna ucraina in difficoltà economiche per via della guerra, invece era un truffatore che aveva trovato un modo per spillare soldi, in questo caso complessivamente quasi 20 mila euro, con la tecnica del "romance scam". Alla fine, dopo che la vittima si è decisa a presentare una denuncia, i carabinieri di Vicenza hanno arrestato un 31enne, nato in Ucraina, ma cittadino italiano e residente nel capoluogo berico, per truffa aggravata.

L'uomo, dal mese di febbraio, è riuscito a farsi consegnare ingenti somme di denaro da un 37enne vicentino, che ha fatto avere al truffatore un totale di oltre 10 mila euro tramite pagamenti elettronici. Inoltre spacciandosi per il fratello della donna, in vari incontri di persona, è riuscito a farsi consegnare somme di denaro in contanti per ulteriori oltre 8 mila euro. All'ennesimo appuntamento, insieme alla vittima, si sono presentati i militari in borghese che hanno proceduto con l'arresto nel momento in cui si stava verificando la consegna di altri 3 mila euro.

II 31enne è stato denunciato anche per porto di armi od oggetti atti ad offendere, poiché al luogo dell'incontro, era assieme ad un 35enne ucraino, che aveva con sé una pistola ad aria compressa priva del tappo rosso.