Si filma mentre beve gin al volante e si schianta

REGNO UNITO - Si è fatto filmare dalla sua ragazza mentre guidava e beveva gin. Pensava forse che il video sui social avrebbe riscosso successo, e invece è addirittura finito sui giornali inglesi perché, dopo la bravata, si è schiantato contro un lampione, distruggendo completamente l’auto. E’ successo a Sunderland, nel Regno Unito. Protagonista un 28enne inglese che per sua fortuna non si è fatto nulla, mentre la compagna che era con lui è rimasta ferita, non in modo grave.

Sul posto è arrivata la polizia e il giovane ha fatto finta di passare di lì per caso, di non essere lui il proprietario di quell’auto disintegrata contro il lampione, con all’interno la sua fidanzata con una caviglia rotta. La storia raccontata dal 28enne, che pensava di farla franca, ovviamente non ha retto. Il video girato ha ricostruito l’esatta dinamica dell’incidente: il giovane ubriaco mentre beveva al volante ha ignorato un semaforo rosso e ha terminato la sua corsa contro un lampione. La patente gli è stata ritirata per due anni.