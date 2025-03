Si fidanza poi conosce la madre della ragazza e si innamora anche di lei: "Abbiamo una relazione a tre"

Nick Yardy, noto youtuber americano e creatore di contenuti su OnlyFans, ha suscitato una marea di reazioni contrastanti tra i suoi follower con un post su Instagram, che annunciava la gravidanza della sua compagna Jade anche quella della madre della fidanzata, Dani, entrambe incinta dei suoi figli. Nel video condiviso su TikTok, Jade, la compagna di Yardy, ha dichiarato: “Io e mia madre daremo alla luce due bambini a distanza di due settimane, figli dello stesso uomo”. Una rivelazione che, oltre a far alzare molte sopracciglia, ha scatenato un'ondata di indignazione tra i follower dello youtuber. In realtà l’annuncio si è rivelato uno scherzo di cattivo gusto, ma con un fondo di verità. “Non è vero che entrambe aspettano un figlio da me. Ma abbiamo veramente una relazione a tre. Quindi, forse in futuro due bambini arriveranno”, ha spiegato Yardy in un'intervista al Mail Online.



Il racconto di Yardy ha preso una piega ancora più inusuale quando lo youtuber ha svelato la genesi di questa particolare relazione. Dopo aver conosciuto Jade e aver intrapreso una relazione con lei, i due hanno attraversato una crisi di coppia che li ha spinti a rivolgersi a Dani, madre di Jade e mental coach. La consigliera ha suggerito di aggiungere una terza persona nella relazione, e così è nata l'idea di includere Dani stessa nella loro vita amorosa. Da quel momento, Yardy ha iniziato una relazione anche con la madre della sua compagna, con cui condivide sia appuntamenti romantici che rapporti intimi.

La reazione dei follower: indignazione e disgusto

La reazione degli utenti sui social media è stata di grande disapprovazione, con il termine “disgustoso” e “malato" ripetuti più volte da chi non ha accettato la natura della relazione descritta dallo youtuber. Nonostante le critiche, Yardy ha mostrato una certa sicurezza nel difendere la sua scelta di vita, sottolineando che la relazione con Jade e sua madre è consensuale e che ognuno dei tre coinvolti è felice della dinamica instaurata.

Foto da Instagram