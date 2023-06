Si ferma all'incrocio con la sua auto e muore

PADOVA - Un dramma improvviso ha sconvolto gli abitanti di Albignasego oggi, quando Daniele Noventa, un uomo di 50 anni, è stato colto da un malore fatale mentre si trovava alla guida della sua Opel Corsa. L'incidente mortale si è verificato intorno alle 17:30 di oggi, all'incrocio tra via Don Giovanni Bosco e via Brodolini nella frazione di Mandriola.



Gli automobilisti in transito sono stati testimoni sgomenti dell'accaduto, comprendendo immediatamente la gravità della situazione. Nonostante l'immediata chiamata ai soccorsi, la vita di Daniele Noventa è stata tragicamente spezzata in un attimo, mentre si accasciava privo di sensi sul volante della sua vettura. L'arrivo tempestivo dei sanitari del Suem 118 ha offerto una speranza, ma purtroppo i loro sforzi per rianimarlo sono stati vani. Dopo oltre trenta minuti di tentativi disperati, i medici hanno dovuto constatare il suo decesso.



Le autorità locali non hanno perso tempo e si sono precipitate sul luogo dell'incidente. Gli agenti della Polizia Locale dei Pratiarcati hanno avviato le indagini necessarie per determinare le cause del malore improvviso che ha portato alla morte di Noventa. Non è stato riscontrato alcun coinvolgimento in incidenti stradali, poiché la vettura era ferma al momento dell'accaduto e l'uomo si trovava da solo.



Gli automobilisti di passaggio hanno seguito con apprensione la situazione, nella speranza che il cinquantenne potesse riprendersi miracolosamente.