Si ferisce a una gamba, rimane bloccato in ferrata

SAPPADA (UDINE) - Una donna del.1957 di Santa Maria di Sala (Ve) è stata soccorsa nel.pomeriggio tra le 15 e le 17 a duecento metri dagli impianti di risalita che arrivano al Rifugio Gosse.

La donna si è procurata una probabile frattura alla caviglia scendendo a piedi dai Laghi d'Olbe più o meno nello stesso punto dove si era già verificato un simile incidente qualche settimana fa.



I soccorritori della Stazione di Sappada sono arrivati su con il fuoristrada e le hanno immobilizzato l'arto portandola a valle per consegnarla all'ambulanza di Rigolato. Sono intervenuti tre tecnici oltre ai dipendenti della.seggiovia che le hanno fatto una prima assistenza.



San Dorligo della Valle (Trieste)

La stazione di Trieste del Soccorso Alpino è intervenuta con sette tecnici per soccorrere un uomo rimasto bloccato sulla ferrata Rose d'Inverno a causa di una forte distorsione ad un arto inferiore. I tecnici lo hanno raggiunto in parete, immobilizzato, adagiato in barella e calato lungo la parete per sessanta metri per poi trasportarlo a braccia, sempre assicurati dalla corda con contrappeso, lungo il sentiero fino all'ambulanza.