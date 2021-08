Si ferisce a un piede mentre va a funghi

BELLUNO - Martedì pomeriggio la Centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino della Val di Zoldo, per un fungaiolo fattosi male nei pressi del cimitero di Fusine.



Inizialmente sembrava che l’uomo, M.P., 55 anni, di Spinea (Venezia), si trovasse vicino alla strada, in realtà la squadra ha lasciato il mezzo sulla strada che porta a Cercenà per poi proseguire a piedi 500 metri sul sentiero e risalire i 30 metri di scarpata dove il cercatore di funghi, che si trovava con moglie e figlia, si era procurato un probabile trauma al piede.



Prestate le prime cure, i cinque soccorritori hanno allestito gli ancoraggi per la discesa nel bosco, avvenuta con barella portantina. La barella è stata poi trasportata fino oltre il ponte sul torrente Maè, per essere affidata all’ambulanza, che non poteva attraversarlo.