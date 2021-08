Si ferisce cadendo da uno scivolo d'alaggio per le barche

TRIESTE - Complicato intervento di soccorso per la sezione navale dei Vigili del Fuoco di Trieste, intervenuta in supporto del personale sanitario del 118 presso il porticciolo di Canovella degli Zoppoli per soccorrere una persona che ha subito un trauma, inizialmente ipotizzato alla spina dorsale.

L’uomo, 50enne, che ha subito un trauma facciale cadendo da uno scivolo d'alaggio per natanti, è stato dapprima preso in custodia dal Soccorso Alpino, che ha provveduto a mantenerlo in posizione neutra in attesa dei soccorritori. La bassa marea e la presenza di altre imbarcazioni hanno reso difficoltoso l’ormeggio del gommone della Capitaneria di Porto, utilizzato per raggiungere il ferito.

Le condizioni dell’uomo sono risultate però non compatibili con il trasporto in gommone: è intervenuta quindi la motobarca, che ha permesso il trasbordo del paziente. Una volta caricato è stato trasportato in sicurezza a Grignano, dove attendeva l’ambulanza.