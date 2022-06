Si ferisce cadendo con la moto da trial, scattano i soccorsi

PORDENONE - Ci sono due interventi in corso del Soccorso Alpino in comune di Taipana e in comune di Cimolais, entrambi scattati poco dopo le 16.30.

Nel.primo caso un uomo è rimasto ferito cadendo con la moto da trial e si trova al rifugio Montemaggiore in attesa dell'arrivo dell'elisoccorso regionale. Attivata a supporto la stazione di Udine del Soccorso Alpino.

La stazione Valcellina del Soccorso Alpino è stata invece attivata assieme all'elicottero della Protezione Civile per intervenire a favore di una cordata di alpinisti rimasta bloccata in parete a cento metri dalla cima del Monte Duranno, lungo la.via dei cacciatori ertani, a causa di un violento temporale.