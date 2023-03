UDINE - Si ferisce al volto con una pistola a pressione. Un 30enne è stato soccorso ieri pomeriggio per le ferite riportate a seguito di un incidente domestico a Tavagnacco, in provincia di Udine. Per cause in corso di accertamento, mentre stava utilizzando una pistola a pressione, è rimasto accidentalmente ferito al naso. A dare l'allarme, chiamando il numero di emergenza 112, sono state le persone che erano con lui in quel momento. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto ambulanza e automedica. Le equipe sanitarie hanno preso in carico l'uomo, che è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con una lesione importante al volto, ma in condizioni generali comunque non gravi.