Si fa tagliare le gambe per ricevere un risarcimento milionario ma riceve solo 6mila euro

Un ragazzo ventitreenne di Taiwan ha deciso di congelarsi le gambe, lasciandole in un secchio pieno di ghiaccio, credendo di ottenere un risarcimento economico di 1,2 milioni di euro in seguito alla loro amputazione. Purtroppo per lui i soldi ricevuti sono stati solo 6mila, confiscati dopo poco dalle autorità taiwanesi una volta scoperta la truffa.

Come riporta il Business Insider, il ragazzo sarebbe stato convinto al gesto da un amico il quale, dopo aver perso 750mila euro in trading online, era riuscito a convincerlo di aver ricevuto alcune minacce da parte di alcuni gangster.

L’obiettivo era di imputare il congelamento delle gambe ad una gita notturna a Taipei, dove però quei giorni la temperatura non è scesa mai sotto i 6 gradi. I medici al momento dell’amputazione si sono resi conto dell’ambiguità, rafforzata anche dal fatto che le ferite erano simmetriche, incompatibili con una lesione da congelamento naturale.

I due ragazzi sono stati arrestati e accusati di frode fiscale.