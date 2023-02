Si fa suggerire le risposte del quiz per la patente, donna denunciata

BELLUNO - Una donna di 32 anni residente nel Bellunese martedì iin Motorizzazione civile e' stata scoperta a sostenere l'esame di teoria per il conseguimento della patente di guida avvalendosi dei suggerimenti di un complice esterno collegato attraverso un telefono cellulare occultato. Per ricevere i messaggi la candidata utilizzava un piccolo auricolare Bluetooth coperto dalle cuffie in dotazione per l'ascolto delle domande degli esaminatori. La donna è stata denunciata dalla polizia.