Si fa mordere dai serpenti per salvare il mondo: la folle (e vera) storia di Tim Friede

Immaginate di svegliarvi la mattina, farvi un bel caffè… e poi lasciarvi mordere da un cobra. Per Tim Friede, 57 anni, ex meccanico del Wisconsin, questa è stata la routine per quasi vent’anni. No, non è impazzito: Tim si è fatto mordere volontariamente da serpenti velenosi ben 202 volte, e si è iniettato oltre 600 dosi di veleno, tutto per un sogno un po’ folle ma nobile-diventare immune e aiutare la scienza a creare un antidoto universale contro i morsi di serpente.



Tutto inizia con la sua passione per i serpenti, che lo porta a collezionarli come altri collezionano francobolli. Ma i suoi “francobolli” mordono forte: cobra, mamba neri, vipere, serpenti a sonagli… Tim si fa mordere, soffre dolori atroci (“come cento punture d’ape in una volta sola”, dice lui), finisce anche in coma per quattro giorni dopo una doppia dose di veleno, ma non si arrende.



Il suo corpo, però, reagisce: sviluppa una super-immunità, con anticorpi così potenti che oggi il suo sangue è diventato una miniera d’oro per gli scienziati. Nel 2017, l’immunologo Jacob Glanville lo contatta: “Tim, ci daresti un po’ del tuo sangue?”. Da lì nasce la collaborazione che porta alla creazione di un antiveleno “universale” in grado di salvare migliaia di vite ogni anno, soprattutto nei paesi dove i morsi di serpente sono ancora una condanna.



Tim non lo ha mai fatto per diventare famoso: “Non volevo sembrare un tipo tosto o diventare una star di YouTube”, racconta. Eppure i suoi video, dove si fa mordere in diretta, hanno fatto il giro del mondo e attirato l’attenzione di milioni di persone. Sarà, comunque molto meglio non imitarlo.