Si collega in videochiamata per un funerale: finisce completamente nuda sullo schermo in chiesa

INGHILTERRA - Non si accorge di avere la webcam attiva mentre è in videochiamata con i parenti per seguire un funerale e finisce nuda sullo schermo della chiesa. La scena imbarazzante è successa durante un funerale a Londra.



La donna - come riporta il Daily Mail - si era connessa alla videochiamata in anticipo rispetto alla cerimonia funebre, presumendo erroneamente di aver disattivato sia la telecamera che il microfono. Tuttavia, la sua diretta tramite Zoom è stata proiettata su uno schermo in chiesa, esponendola senza veli agli occhi degli spettatori. Ignara di essere vista, la donna si è spogliata per entrare in doccia ed ha continuato le sue normali attività, compresa la depilazione, mentre si preparava per assistere alle esequie.



I presenti in chiesa e coloro che seguivano l'evento da remoto sono stati sbigottiti e imbarazzati nel vedere la scena. È evidente che, anche se le intenzioni erano buone, una semplice dimenticanza o un errore tecnico possono portare a conseguenze imbarazzanti e inaspettate.