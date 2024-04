Si chiude in bagno con le figlie per paura di essere picchiata e chiama il 112, arrestato il marito

PADOVA - Un moldavo di 55 anni è stato arrestato dai carabinieri di Padova per aver aggredito la moglie. La donna ha chiamato il 112 dopo essersi barricata in bagno assieme alle due figlie minorenni per sfuggire all'aggressione fisica da parte del coniuge. I militari, giunti all'abitazione, hanno liberato la donna che è stata poi portata in ospedale per essere medicata.

Nei confronti dell'uomo, invece, è scattato il provvedimento di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, decisione che l'ha fatto reagire violentemente. Mestre i militari stavano rientrando in caserma con l'indagato, questi è andato in escandescenza danneggiando l'interno della vettura e così è stato arrestato anche per resistenza a pubblico ufficiale e trasferito in carcere a Padova in attesa del rito direttissimo.