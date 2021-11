Si cappottano con l’auto, tre ragazzi feriti

PORDENONE - Incidente con tre ragazzi feriti: è accaduto domenica sera verso le 21.40 in Provincia di Pordenone, in via Dogana, a Porcia.

Il giovane al volante di un auto ha perso il controllo del mezzo che si è cappottato in un campo.



Uno dei tre è rimasto ferito in maniera grave, soccorso dell'equipaggio di un'ambulanza che l'ha portata in ospedale in codice giallo; non è comunque in pericolo di vita.

Feriti in maniera meno grave gli altri due giovani. Sul posto i Vigili del Fuoco di Pordenone e i Carabinieri di Pordenone.