Si cappotta con l’auto, il mezzo va a fuoco: conducente miracolato

PORDENONE - Alle 20:00, di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 84 in Via Tezzon a Pozzonovo in provincia di Padova per l’incendio di un’auto a seguito di una fuoriuscita autonoma di strada del conducente, rimasto illeso. I pompieri accorsi da Este, hanno spento le fiamme dell’auto andata completamente distrutta, mentre il conducente è stato assistito sul posto dal personale sanitario del 118. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le cause sono in corso d’accertamento.