Si cappotta il camion per la raccolta rifiuti e rimane incastrato con una gamba

PORDENONE - Il mezzo per il trasporto rifiuti si cappotta e finisce nel fosso. L'incidente stradale è accaduto oggi, 4 ottobre, alle 5:30, nel territorio comunale di Valvasone Arzene, in località Ponte della Delizia.



Per cause al vaglio dei Carabinieri di Pordenone, il conducente di un mezzo per il trasporto dei rifiuti, 53 anni, ha perso il controllo del veicolo ed è finito ribaltato in un fossato a lato strada.



È stato lui stesso a chiamare i soccorsi attraverso il Nue112 dicendo di avere una gamba incastrata all'interno dell'abitacolo.



L'emergenza è stata gestita dalla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria Fvg che ha inviato sul posto un'automedica proveniente da Pordenone e una autoambulanza. I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno liberato l'uomo affidato poi al 118. È stato ricoverato con un codice di media gravità.